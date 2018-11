StuttgartWer in diesen Tagen viel an der frischen Luft unterwegs ist, dem bietet sich fast überall das gleiche Bild: Haufenweise liegen Äpfel unter den Bäumen auf den Streuobstwiesen und warten darauf, aufgelesen zu werden. Dass das noch passiert, ist unwahrscheinlich; einerseits, weil die Apfelernte in der Regel von Mitte September bis Mitte Oktober andauert und dementsprechend schon vorüber ist. Andererseits, weil Äpfel heute oft überhaupt nicht mehr aufgelesen werden. Diese Beobachtung macht Wirt Andreas Linzenmeyer, Inhaber des ersten Stuttgarter Mostbesens in Heumaden.

Im Gespräch mit dem 59-Jährigen wird klar: Das Geschäft mit Apfelsaft und