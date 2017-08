Stuttgart (red) - Die Weltspitze des Tanzsports ist wieder zu Gast in der Landeshauptstadt. Von 8. bis 12. August werden die 31. German Open Championships im Beethovensaal der Liederhalle ausgetragen. Mit dabei sind die Lokalmatadore Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler vom TSC Astoria Stuttgart.

Bereits zum 14. Mal finden die German Open Championships (GOC) in diesem Jahr in Stuttgart statt. Rund 5000 Paare - Amateure und Profis aus mehr als 50 Nationen -werden bei dem Turnier an den Start gehen. Mit dabei sind auch 100 Paare aus China. Bei der fünftägigen Veranstaltung stehen 49 Einzelturniere der Profis und Amateure, in Standard und Latein, von den Kindern bis zu den Senioren und zwei Entscheidungen der Rollstuhltänzer auf dem Programm. Eröffnet werden die GOC von Sportbürgermeister Martin Schairer, Schirmherr des Turniers ist Innenminister Thomas de Maizière. Harry Körner, Managing Director der GOC freut sich besonders über die Resonanz bei den Profis: „Hier haben wir einen neuen Melderekord, so viel Professionals hatten wir noch nie“. Überhaupt trete in diesem Jahr die Weltspitze wieder komplett bei den German Open Championships an, „nachdem im vergangenen Jahr doch einige Stars gekniffen haben“, wie Körner sagt. Das bekannteste Duo des Turniers sind Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler vom TSC Astoria Stuttgart (im Bild). Das Tanzpaar gewann kürzlich bei den World Games im polnischen Breslau die Goldmedaille im Standardtanz, noch vor den mehrmaligen Weltmeistern und aktuellen Weltranglisten-Ersten der Amateure, Dmitry Zharkov und Olga Kulikova aus Russland. Die Lokalmatadore Ferrugia und Köhler peilen beim Turnier in der Liederhalle das Triple an: Sie siegten im Beethovensaal bereits 2015 und 2016 im WDSF Pro Super Grand Prix Standard der Professionals. Davor sicherten sie sich bei den Amateuren von 2008 bis 2012 fünf Mal den Titel im Grand Slam. Das schaffte in der Geschichte des größten Tanzturniers der Welt noch kein Paar.

Auch mit dem Kartenvorverkauf sind die GOC-Verantwortlichen sehr zufrieden: „Sitzplätze gibt es nur noch vereinzelt und nur noch an den ersten drei Tagen“, sagt Wilfried Scheible, der unter anderem Geschäftsführer der German Open Championships Tanz Event GmbH ist.

Eintrittskarten gibt es unter www.goc-stuttgart.de. Tageskarten kosten zwischen 42 und 74 Euro (Sitzplatz) beziehungsweise 32 Euro (Stehplatz), für Kinder 16 Euro. Dauerkarten sind für 150 bis 350 Euro erhältlich.