Stuttgart (red) - „Vergesst nicht beim Stuttgart-Besehen zum Kunstmuseum zu gehen“, so steht es auf der Homepage des Museums geschrieben – und es stimmt. Wer einmal nach Stuttgart kommt, sollte dieses Museum unbedingt besucht haben.



Erst 2005 wurde dieses Museum zentral in Stuttgarts City unter viel Aufsehen eröffnet. Der Grund: Die besondere Glas-Architektur des Museums direkt im Anschluss zu dem traditionellen Schlossplatz. Entworfen wurde das moderne Museumsgebäude von dem Berliner Architekten-Duo Rainer Hascher und Sebastian Jehle, was symbolisch für eine Art Neubeginn für Stuttgarts Kunstszene stehen soll.





Der Auftrag