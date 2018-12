StuttgartAm kommenden Dienstag, 4. Dezember, öffnet die Erinnerungsstätte Hotel Silber nach 18-monatiger Bauzeit und zehn Jahre, nachdem sich eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Abriss der ehemaligen Stuttgarter Gestapo-Zentrale in der Dorotheenstraße 10 gebildet hat. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe am Freitag zeigten sich alle am Projekt Beteiligten zufrieden mit dem Ergebnis – trotz der zum Teil massiven Spannungen während Planungsphase. „Jedes Ringen um jeden Satz in der Ausstellung hat sich gelohnt“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski bei der Eröffnungspressekonferenz im Hotel Silber am Freitagvormittag. Wenn die Zahl der