StuttgartSicher ist: Das war das bisher heißeste Sommerfest. Nicht nur mit Blick auf die hohen Temperaturen, sondern auch mit Blick auf die Besucherzahlen. Laut Veranstalter in.Stuttgart kamen in den vier Tagen etwa 500 000 Besucher. Drangvolle Enge herrschte entsprechend auf allen Wegen und Gassen, lange Warteschlangen gab es vor allem bei den Getränken, und eine ausgelassene Stimmung herrschte vor den Bühnen der Bands.

Die Massen: Schon die Straßenbahn von der Ruhbank aus war gegen 20 Uhr rappelvoll. Das Ziel der meisten Fahrgäste: das Sommerfest in der City. Zur Begrüßung am Schlossplatz tauchten alle in eine Wolke