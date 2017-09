Anzeige

Stuttgart (red) - Ob hinter dem Lenkrad eines Busses oder am Fahrhebel eines Stadtbahnwagens: Längst ist es alltäglich, dort weibliche Hände bei der Arbeit zu erblicken. Bis zu dieser Selbstverständlichkeit war es allerdings ein weiter Weg.

Männer gehören an die Maschine, Frauen an den Herd - so war das bis vor etwa hundert Jahren. Doch der 1914 begonnene Krieg sorgte immer drastischer für Mangel an Arbeitskräften in der zivilen Wirtschaft. So kam es, dass die Stuttgarter Straßenbahnen Frauen im Fahrdienst beschäftigten - und damit das Ende einer Männerdomäne einläuteten.

Schaffnerinnen und