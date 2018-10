StuttgartDas neue Radausleihsystem Regiorad bietet in Stuttgart und 19 angrenzenden Kommunen jetzt auch Leihfahrräder mit elektrischem Antrieb an. Seit Anfang Oktober stehen nach Angaben des Betreibers Deutsche Bahn Connect 270 neue Pedelecs an etwa 100 Ausleihstationen bereit: 150 in Stuttgart, 120 in der Region. Sie ergänzen die Flotte der 700 konventionellen Räder, die es seit Mai dieses Jahres gibt.

„Wir liegen damit voll im Plan“, sagt Ralf Maier-Geißer, der im Referat des Oberbürgermeisters Fritz Kuhn die Abteilung für nachhaltige Mobilität im Rathaus leitet und seitens der Stadt für das Leihradsystem verantwortlich ist. Auch die neuen