Anzeige

Stuttgart - Die Menschen in der Landeshauptstadt würden am liebsten in den eigenen vier Wänden leben. Das geht aus der jetzt vorgelegten Wohnraumstudie 2016 des Baufinanzierers Interhyp hervor. „Der Wunsch nach Wohneigentum ist mit 79 Prozent in Stuttgart besonders stark ausgeprägt“, stellt Niederlassungsleiter Marcel Mutschler fest.

Weil ein Großteil des Lebens in den eigenen vier Wänden stattfindet, kommt dem Wohnraum eine außerordentlich große Bedeutung zu. Laut der Interhyp-Studie, bei der bundesweit 2100 Menschen nach ihren Wohnträumen befragt wurden, zählt