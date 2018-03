Stuttgart (dpa) - Daimler-Vertriebschef Klaus Maier verlässt das Unternehmen. Der Manager habe persönliche Gründe, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern, teilte Daimler heute in Stuttgart mit. Der derzeitige Leiter des Vertriebs in der Region Zentral- und Osteuropa sowie Afrika/Asien, Joachim Schmidt, rückt an die Stelle von Maier. Der 61-Jährige tritt seinen neuen Job am 1. Oktober an. Vorstandschef Dieter Zetsche bedauerte die Entscheidung von Maier. „Klaus Maier hat als Vertriebschef von Mercedes-Benz viele neue Akzente gesetzt.“

