Es war eine historische Betriebsversammlung. Am Montag sind so viele Beschäftigte des Daimler-Werks in Untertürkheim zur Betriebsversammlung in die Stuttgarter Schleyerhalle gekommen wie noch nie: „Insgesamt 8400 Beschäftigte haben ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Produktion des elektrischen Antriebsstrangs möglicherweise nicht nach Untertürkheim kommt“, sagte Michael Häberle, Betriebsratsvorsitzender des Werks unserer Zeitung. Der Daimler-Konzern fordert, dass die Eigenproduktion des sogenannten EATS nicht teurer wäre als ein Zukauf. „Aus Sicht des Unternehmens steht dabei eine Kostendifferenz in Höhe von 180 Millionen Euro im Raum“,