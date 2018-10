Stuttgart (dpa/lsw) Für die mögliche Ausweichspielstätte der sanierungsbedürftigen Oper Stuttgart wird wohl das Künstlerdorf an der Wagenhalle in der Landeshauptstadt weichen müssen. Es habe die Hoffnung gegeben, dass die inzwischen etablierte Container-City mit ihren Werkhöfen erhalten werden könne, sagte die Künstlerin Sylvia Winkler vom Vorstand des Kunstvereins Wagenhalle. Die Stadt favorisiert den Standort in dem ausgewiesenen Kulturschutzgebiet von 2024 an als Ersatzort für die Oper Stuttgart und das Ballett für die Zeit der Gebäudesanierung im Schlossgarten. Entschieden ist das aber noch nicht. Stadt und Land prüfen das Vorhaben