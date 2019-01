StuttgartBei der CMT gibt es ausgefallene Reiseziele – oder vielmehr ausgefallene Weisen, an bekannte Ort zu reisen. Gefragt ist zudem eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Kälte.

Wer kennt nicht das spektakuläre Eishotel von James Bond in „Stirb an einem anderen Tag“, in dem 007 mal wieder einen Bösewicht jagt. Man muss kein Geheimagent sein, um ein Hotel aus Eis zu genießen. Mitte Januar eröffnet wieder das Iglootel in Arjeplog – nahe dem Polarkreis.

Es ist das Größte der Welt, ausgestattet mit einem einzigartigen Lichtkonzept. Von der Rezeptionstheke bis zu den Gläsern an der Eisbar ist alles aus Eis. Übernachtet wird im Polarschlafsack