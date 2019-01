StuttgartÜberlebenstraining in der Wildnis, Höhlentouren, Canyoning, Klettergärten, Baumwipfelpfade oder Bogenschießen – die Baden-Württemberger zieht es immer häufiger hinaus in die Natur. Und sie bleiben bei diesen Aktivitäten gerne im Ländle und suchen das Abenteuer auf der Schwäbischen Alb mit ihrer rauen, naturbelassenen Landschaft, mit Wäldern, steilen Felsen, engen Höhlen und gewundenen Flüssen oder beim Wildnis-Camping im Schwarzwald.

Diesen Trend bestätigt auch Jochen Hintz, Geschäftsführer bei Cojote Outdoor Events in Köngen zum Start der Caravan- und Touristikmesse CMT (12. bis 20. Januar), die an diesem Wochenende in der Landesmesse