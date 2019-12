Stuttgart (dpa/lsw)Nach Ansicht der CDU Stuttgart soll der Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt ab sofort abgeschafft werden. «Es besteht keine Notwendigkeit mehr», sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Man werde angesichts der wenigen verbleibenden Tage in diesem Jahr - wie schon im Vorjahr - unter den gesetzlich zulässigen Überschreitungstagen bleiben. Das sind 35; bisher hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) an der Messstelle am besonders belasteten Neckartor dieses Jahr 20 Überschreitungstage gemessen - so viele wie 2018. Nach weiteren Auswertungen könnte sich laut Stadt die Zahl für 2019 aber noch erhöhen.

