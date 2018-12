StuttgartNach der Berichterstattung über das illegale Parkverhalten von CDU-Stadträtin Iris Ripsam hat diese sich am Freitag öffentlich entschuldigt. „Ich habe einen Fehler begangen, indem ich am 17. Dezember einen nicht genutzten Parkplatz für Behinderte im 2. Untergeschoss der Tiefgarage Eberhardstraße mangels eines anderen Parkplatzes genutzt habe“, teilte die 59-Jährige in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Sprecherin des Jugendhilfeausschusses kam damit einer Aufforderung der CDU-Gemeinderatsfraktion zuvor. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Philipp Hill hatte namens der Fraktion eine Entschuldigung als dringend geboten angesehen. In