StuttgartDer Diesel setzt ungeahnte Kräfte in Bewegung: In demonstrativer Einigkeit fanden sich am Samstagnachmittag erstmals Vertreter von CDU, FDP und Freien Wählern gemeinsam auf dem Schlossplatz wieder, um gegen die Diesel-Fahrverbote in der Landeshauptstadt zu protestieren. Dem Aufruf der Kreisverbände waren geschätzte 400 bis 500 Dieselbefürworter gefolgt. Der Veranstalter selbst sprach von 900 bis 1000 Zuhörern. Unter dem Applaus der Zuhörer betonte Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der Liberalen im Landtag, dass die Fahrverbote rückgängig gemacht werden können: „Wenn Innenminister Strobl ankündigt, man könne politisch das Fahrverbot für Diesel der