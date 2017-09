Stuttgart (red) - Die Polizei ist am Montag in Vaihingen durch Zufall auf Marihuana und eine Aufzuchtanlage gestoßen. Nachbarn hatten gegen 13 Uhr bemerkt, dass sich ein 32-Jähriger in seiner Wohnung offenbar in einer hilflosen Lage befand und Rettungskräfte verständigt. Wenig später öffnete die Feuerwehr die Wohnung und fand den Mann. Er hatte möglicherweise infolge von Rauschgiftkonsum einen Schlaganfall erlitten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. In der Wohnung fanden die Polizeibeamten mehrere Hundert Gramm Marihuana sowie eine sogenannte „Home-Grow-Box“ mit einer Cannabispflanze auf.

