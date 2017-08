Stuttgart (pol) - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Ausreißerinnen im Alter von 15 und 16 Jahren im Stuttgarter Hauptbahnhof angetroffen, die zuvor ohne gültigen Fahrschein in einem Intercity-Express unterwegs waren. Bei der Überprüfung der Personalien gegen 3.15 Uhr stellte sich laut Polizei heraus, dass die beiden Mädchen aus einer Jugendeinrichtung im Landkreis Solingen verschwunden und bereits als vermisst gemeldet waren. Die Bundespolizisten übergaben sie im Anschluss an eine Jugendschutzeinrichtung in Stuttgart. Wohin die beiden deutschen Staatsangehörigen wollten ist nicht bekannt. Sie müssen zudem mit einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen rechnen.

