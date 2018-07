Stuttgart - Die Wahl zum neuen Bürgermeister für Verwaltung, Kultur und Recht endete gestern im Stuttgarter Gemeinderat wenig überraschend. Mit Fabian Mayer hatte es nur einen einzigen Bewerber für den frei gewordenen Posten auf der Rathausbank gegeben. Spannend war lediglich die Frage, wie viele Stimmen der 35-jährige CDU-Stadtrat und Wirtschaftsjurist am Ende auf sich vereinigen würde.

Auch wenn Mayer an diesem Tag der einzige zugelassene Bewerber für den Posten ist, ein gewisses Maß an Anspannung ist dennoch da. In der Kanzlei habe er es am Mittag nicht lange ausgehalten, gesteht