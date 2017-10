Anzeige

Stuttgart (red) - Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat gestern bei einem Festakt im Rathaus die Bürgermedaille der Landeshauptstadt Stuttgart an den früheren Landesrabbiner Joel Berger überreicht. Mit der Medaille wird sein langjähriges Engagement für die christlich-jüdische Zusammenarbeit und Verständigung gewürdigt. Jozsef György (Joel) Berger wurde am 7. September 1937 in Budapest geboren. Dort aufgewachsen, erlebte er bereits in seiner Kindheit die Verfolgung der Juden. Nach Kriegsende absolvierte er eine Feinmechanikerlehre und begann 1955 Jura, Geschichte und Pädagogik zu studieren. Von 1985 bis zu seiner Pensionierung im Jahr