Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Dutzend Bürger haben vor dem Amtssitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für die Annahme des Stuttgarter Fahrverbotsurteils demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Bürgerinititative Neckartor. „Für uns als betroffene Anwohner der mit Luftschadstoffen hochbelasteten Stuttgarter Innenstadt ist das Urteil vom Stuttgarter Verwaltungsgericht wegweisend“, erklärte die Initiative. „Die zeitnahe Umsetzung der dort vorgegebenen Maßnahmen wird schnell zur spürbaren Verbesserung der Luftschadstoffbelastung im Talkessel führen.“ Die Demonstranten trugen am Montag vor dem Staatsministerium in Stuttgart Transparente mit Aufschriften wie „Urteil annehmen - Gesundheit schützen jetzt.“

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte Ende Juli entschieden, dass die vorgesehenen Maßnahmen für die Landeshauptstadt nicht reichen, um die seit Jahren vor allem mit Stickoxiden und Feinstaub verschmutzte Luft nachhaltig zu bessern. Somit drohen Fahrverbote für alte Diesel-Autos, die als Hauptverursacher von Stickoxiden gelten. Bei Rechtsmitteln träte das Urteil erst einmal nicht in Kraft. Die Demonstranten lehnen eine Berufung oder eine Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht ab. Die grün-schwarze Regierung muss bis zum Mittwoch entscheiden, wie sie mit dem Urteil umgeht. Dabei deutet alles darauf hin, dass sie den Weg der Sprungrevision geht.