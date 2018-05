StuttgartDie Bürgerbeteiligung zum neuen Rosensteinviertel ist in die nächste Runde gegangen – nach einer ersten Runde im Jahr 2016, bei der es um das Herangehen an das Projekt ging. Am Mittwochabend nutzten nun 120 Besucher im Stadtpalais die Chance, Ideen und Anregungen sowie Ansprüche anzumelden, die den teilnehmenden Büros beim internationalen städtebaulichen Wettbewerb vorgegeben werden. Dieser Wettbewerb wird in zwei Phasen ablaufen: Zuerst sollen die teilnehmenden Büros ein Bild des künftigen Stadtviertels entwerfen, dann dürfen zehn Teilnehmer ihre Vorstellungen vertiefen. Im März 2019 soll das Preisgericht