StuttgartDas OK Lab, eine Gruppe von technikbegeisterten Bastlern, hat vor einigen Jahren einen Bausatz für Feinstaubsensoren entwickelt, der weltweit Tausende Male nachgebaut wurde. Als Nächstes will das OK Lab Lärm messen. Die Gruppe hat den Bausatz für einen entsprechenden Sensor bereits entwickelt. Die Anleitung dafür steht auf der Internetseite des OK Lab. Allerdings handelt es sich um einen Prototypen - der zunächst ausgiebig getestet werden muss und noch weiterentwickelt wird. Zum Testen gehört bei solchen Fällen auch, dass man das Messgerät einfach ein paarmal baut – um zu testen, wie leicht das geht und ob Laien das ebenfalls hinbekommen können.