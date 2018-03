Stuttgart (ae) - Wenn es auf den Straßen kracht, sind nicht immer die Verkehrsteilnehmer die Schuldigen. Auf einem Teilstück der Autobahn 8 zwischen dem Leonberger Dreieck und dem Kreuz Stuttgart wurde am Samstag eine Brücke gesprengt - mit weitreichenden Folgen für den Verkehr. Das befürchtete Stauchaos blieb jedoch aus.

Kurz nach 8 Uhr am Samstagmorgen war die Fußgängerbrücke „Rotes Steigle“ Geschichte - dank 60 Kilogramm Sprengstoff. Allerdings: Die Verbindung hätte komplett einstürzen sollen, was jedoch nicht geschah. Die Pfeiler rechts und links blieben stehen. Sie mussten mit Baggern abgebrochen werden. Was