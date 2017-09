Anzeige

Stuttgart (red) - Für sein herausragendes Engagement an der Spitze des Unternehmens Breuninger wurde der scheidende Konzern-Chef Willy Oergel gestern von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut mit der Wirtschaftsmedaille des Landes ausgezeichnet. Der gebürtige Stuttgarter habe sich nicht nur um Breuninger und die Einkaufsstadt Stuttgart, sondern auch um das Land verdient gemacht. 1984 trat er in die Dienste des Traditionsunternehmens, seit 1990 war er ununterbrochen als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Künftig wird der 65-Jährige als Mitglied des Beirats das Unternehmen begleiten. Heute ist Breuninger einer der größten Textileinzelhändler Deutschlands mit rund 5500 Beschäftigten und einer Dreiviertelmilliarde Euro Umsatz und gilt als zweitgrößtes Kaufhausunternehmen in Familienbesitz in ganz Europa.