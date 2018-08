Stuttgart (dpa) - Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung im Fall des Brandes in einem Altenheim in Stuttgart-Nord. Vermutlich war eine eingeschaltete Herdplatte in einem Abstellraum Ursache für das Feuer vom Montagabend, sagte ein Polizeisprecher gestern. Die Hitze habe ein Kabel dahinschmelzen lassen und einen technischen Defekt ausgelöst. „Die Herdplatte kann bis zu einem halben Tag eingesteckt gewesen sein“, sagte der Sprecher der Polizei. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Bewohner des Appartements, eine 83 Jahre alte Frau und ihr 87 Jahre alter Partner, nicht zu Hause. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 000