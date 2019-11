Mehr zum Thema Fünf brennende Fahrzeuge in einer Nacht

Stuttgart (pol)Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an mehreren Fahrzeugen Feuer gelegt zu haben. Die Beamten, die in Weilimdorf aufgrund der bisherigen umfangreichen Ermittlungen verstärkt unterwegs waren, nahmen den Tatverdächtigen gegen 02.45 Uhr in der Kaiserslauterer Straße fest. Laut Angaben der Polizei hatte der 26-Jährige zuvor offenbar einen Fiat Ducato angezündet und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der 26-Jährige steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen an zehn Fahrzeugen Brände gelegt zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Der tatverdächtige Deutsche, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird im Laufe des Montags mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.