StuttgartDer Ernst der Lage ist der Feuerwehr sofort klar. Gleich mehrere Notrufe melden am Mittwoch um 21.37 Uhr, dass es in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Daimlerstraße in Bad Cannstatt brennt. Die Feuerwehr, die nur einen Kilometer entfernt ihre Hauptwache hat, sozusagen gleich ums Eck, ist zwar schnell an Ort und Stelle. Doch die vorderen Räume im Erdgeschoss brennen schon lichterloh. Noch brisanter wird der Einsatz, als klar wird, wo es da brennt: Im Gebetszentrum der muslimischen Glaubensgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat Stuttgart. Ein Anschlag? Zum Glück sind keine Menschenleben mehr in Gefahr. „Es konnten glücklicherweise weder in der vom