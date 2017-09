Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der 49 Jahre alte Klaus Brachmann wird neuer Vorstandschef bei der Württembergischen Gemeinde-Versicherung (WGV). Er übernehme am 1. Januar 2018 den Posten von Hans-Joachim Haug, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der 63-Jährige gehe Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Brachmann ist seit 2008 Vorstandsmitglied. Er war bislang unter anderem für die Finanzen des knapp 1000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens verantwortlich. Es hat seine Wurzeln in der Kommunalversicherung und verwaltet mehr als 4,6 Millionen Verträge mit einem Beitragsvolumen von über 700 Millionen Euro.