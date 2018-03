Anzeige

Stuttgart (lsw) - Ob Kettensägen, Akkuschrauber oder Schlagbohrer: Der Technologiekonzern Bosch macht deutlich bessere Geschäfte mit Elektrowerkzeugen als zuvor. Wegen der guten Konjunktur in Staaten wie Deutschland und den USA und wegen der Euroschwäche sei der Umsatz in dieser Sparte 2015 um zehn Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte Bosch gestern in Stuttgart mit.

Erstmals überhaupt verkaufte Bosch mehr als 50 Millionen Elektrowerkzeuge in einem Jahr. Angaben zum Gewinn gab es nicht. Besonders gut lief es im Heimatmarkt Deutschland, hierzulande verbuchte Bosch im vergangenen Jahr mehr als 600 Millionen Euro Umsatz - ein sattes Plus von 17 Prozent. Ein Grund hier war die Ankunft der Flüchtlinge: Handwerker kauften nach Angaben des Bosch-Managers deutlich mehr Elektrowerkzeuge als zuvor. „Der Zuzug von Flüchtlingen hat sich 2015 positiv für uns ausgewirkt - damit rechnen wir auch 2016“, sagte der Bosch-Spartenchef für Elektrowerkzeuge, Henning von Boxberg. Für die Instandsetzung und Modernisierung von Unterkünften bräuchten die Handwerker neue Bohrhämmer, Akkuschrauber, Winkelschleifer oder Sägen, sagt der Manager. Ebenfalls sehr positiv war das Erlösplus von zwölf Prozent in den USA. Schlechter lief es hingegen in Brasilien und Russland - die dortigen Währungen sanken im Kurs, was den Beitrag in der Euro-Bilanz schmälerte.

Die Sparte für Elektrowerkzeuge (Power Tools) hat bei Bosch 20 000 Mitarbeiter, davon etwa ein Sechstel in Deutschland. Die Beschäftigtenzahl sei 2015 konstant geblieben, sagte von Boxberg. Für dieses Jahr rechnet der Bosch-Spartenchef wieder mit Wachstum. Beim Verbraucher will Bosch in diesem Jahr unter anderem mit einer neuen Mini-Kettensäge punkten. „Damit können unkompliziert und vibrationsfrei Obstbäume rückgeschnitten werden - bisher geht das nur mühsam.“ Für die Zukunft sieht von Boxberg auch in Afrika großes Potenzial. „Derzeit ist der Markt noch sehr klein. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren ändern.“ Auch bei der Konkurrenz sah es im vergangenen Jahr gut aus. Der Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo aus Nürtingen -kürzlich vom japanischen Unternehmen Hitachi Koki übernommen - verbuchte 2015 nach eigenen Angaben ein Plus von neun Prozent auf 408 Millionen Euro.