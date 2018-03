Anzeige

Stuttgart (dpa) - Nach Vorwürfen gegen Bosch im Zuge des VW-Abgasskandals hat sich der Konzern in einem Schreiben an die Belegschaft gewandt. In der Mitteilung bereitet das Unternehmen seine Mitarbeiter auf weitere Negativ-Schlagzeilen vor. „Auch in nächster Zeit wird es weitere Berichte geben, die die Rolle von Bosch unterschiedlich beleuchten werden.“ Der „Bild am Sonntag“ zufolge geht aus einer E-Mail des Zulieferers an eine VW-Tochter aus dem Jahr 2008 hervor, dass Bosch vor dem Verkauf neuer Dieselmodelle für den US-Markt von einer Manipulation der Steuergeräte wusste. In den USA ist Bosch als angeblich entscheidender Akteur in einer „jahrzehntelangen Verschwörung“ Mitbeklagter im Verfahren wegen Abgasbetrugs.