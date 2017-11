Anzeige

Stuttgart (lsw) -Ein Bordell entzweit die Stuttgarter CDU: Weil der Schatzmeister Miteigentümer der größten Puff-Immobilie in der Landeshauptstadt ist, droht die Vizekreisvorsitzende mit Rücktritt. „Meine Werte sind andere“, sagt die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Unionsfrauen im Bundestag, Karin Maag. Mit einem führenden Amt in der CDU sei ein Engagement im Rotlichtmilieu aus ihrer sich nicht vereinbar, bestätigt Maag einen entsprechenden Zeitungsbericht. Bis zur nächsten Kreisvorstandssitzung am 4. Dezember wolle sie Klarheit. Vorher solle es aber noch ein klärendes Gespräch mit dem Schatzmeister