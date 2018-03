Stuttgart (dpa/lsw) - Der juristische Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 geht in eine neue Runde: Peter Dübbers, Enkel des Stuttgarter Architekten und Erbauers des Stuttgarter Hauptbahnhofes Paul Bonatz (1877-1956), dringt auf seine ererbten Urheberrechte und könnte damit die schon mehrere hundert Millionen teuren Planungen der Bahn über den Haufen werfen. An diesem Donnerstag (22.4.) beschäftigt sich das Landgericht Stuttgart mit seiner Klage gegen den geplanten Abriss der zwei Seitenflügel des Bahnhofes und der Treppenanlage in der großen Schalterhalle.

Bei dem mehr als vier Milliarden Euro teuren Vorhaben Stuttgart 21 soll der Kopfbahnhof in