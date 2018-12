Stuttgart (dpa) - Fredi Bobic hat sich heftig über seine Ablösung als Sportdirektor beim VfB Stuttgart vor drei Monaten beklagt. Er habe seine Trennung „nach ein, zwei Tagen abgehakt. Obwohl mein Herz weiter an diesem Verein hängt“, sagte der 43-Jährige dem „kicker“ in einem Interview. „Jeder ist ersetzbar. Auch wenn die Art und Weise der Entlassung respektlos und stillos war.“ Bobic war erst kurz vor dem Auswärtsspiel am 24. September bei Borussia Dortmund über seine Ablösung informiert worden. Zuvor hatten schon mehrere Medien über die Trennung vom früheren Nationalstürmer berichtet.

Bobic, der 2010 als Funktionär beim VfB angefangen hatte,