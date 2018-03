StuttgartSie ist halt zu verlockend, die Cannstatter Straße. Schnurgerade und breit zieht sie sich dahin vom Neckartor bis zum Schwanenplatztunnel. Eine hübsche Rennstrecke für so manchen Autofahrer. Dass dort seit Jahren stationäre Blitzer stehen, auch noch zwei Säulen hintereinander, hat sich in Raserkreisen offenbar noch nicht überall herumgesprochen. Und die Luftbelastung an dieser viel diskutierten Stelle? Wohl egal. Jedenfalls hat ein Autofahrer dort im vergangenen Jahr das Gaspedal ordentlich durchgedrückt – und die Quittung dafür bekommen. Ein Blitzer­foto mit 150 Sachen, das bedeutet künftig lange Wege zu Fuß.

Die Zahl der Tempoverstöße