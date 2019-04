StuttgartStehen da jetzt mehr Blitzsäulen? So mancher Autofahrer ist am Mittwoch in der Cannstatter Straße im Stuttgarter Osten stutzig geworden. Nicht mehr nur auf dem Mittelstreifen der Bundesstraße 14, sondern auch rechts am Straßenrand ragen jetzt die grauen Säulen empor. Dort schraubten Techniker an den letzten Einstellungen. Aber kein Zweifel: Die Tempoblitzer sind zurück – und sie sind auch schon wieder scharf. „Die Anlagen gehen heute wieder in Betrieb“, sagt Stadtsprecher Martin Thronberens.

