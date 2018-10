Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Landesregierung will den Gesprächsfaden mit dem umstrittenen Moscheeverein Ditib nicht abreißen lassen. Man werde weiter im Gespräch bleiben, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Freitag in Stuttgart. Der Dialog werde aber weiterhin kritisch geführt. Ditib gehört den Angaben zufolge dem Projektbeirat Islamischer Religionsunterricht im Südwesten an.

Der katholische Bischof Gebhard Fürst hat das direkte Gespräch mit dem umstrittenen Verband laut „Stuttgarter Nachrichten“ bis auf weiteres ausgesetzt. Ditib werde über die Religionsbehörde Diyanet, „zunehmend für die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan instrumentalisiert“, begründete Heinz Detlef Stäps, zuständig bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart für den interreligiösen Dialog, gegenüber dem Blatt die Entscheidung. Eine Sprecherin ergänzte, dass bereits 2016 kein direktes Gespräch stattgefunden habe. Aber auf anderen Ebenen gebe es weiterhin Kontakt.

Der katholische Bischof trifft sich dem Bericht zufolge in der Regel einmal im Jahr mit verschiedenen Vertretern muslimischer Organisationen, darunter auch Ditib, um sich auszutauschen. Die evangelische Landeskirche in Württemberg will hingegen am Dialog mit Ditib festhalten, auch wenn man eine Unabhängigkeit von Erdogan für „höchst wünschenswert“ hielte, wurde Oberkirchenrat Ulrich Heckel zitiert. Grundsätzlich halten aber beide Kirchen laut dem Bericht am interreligiösen Dialog auf Landesebene fest, an dem neben Ditib auch andere strikt konservative Muslimverbände teilnehmen.