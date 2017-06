Von Sebastian Steegmüller





Stuttgart - Bio-Produkte und regionale Lebensmittel haben bei vielen Stuttgartern einen festen Platz im Einkaufswagen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Bilendi greifen 35 Prozent, also gut jeder Dritte, „ausschließlich“ oder „regelmäßig“ zu solchen Waren.

Die meisten Stuttgarter, die „ausschließlich“ oder „regelmäßig“ Bio-Lebensmittel kaufen, leben in den Stadtteilen Süd, Weilimdorf und Mitte. Am häufigsten greifen sie bei Gemüse und Obst sowie bei Eiern zu biologisch beziehungsweise regional erzeugten Waren, es folgen Molkereiprodukte wie Milch, Joghurt, Quark und Käse. Befragt wurden im Auftrag der bayrischen Andechser Molkerei 576 Personen. Vor allem die Natürlichkeit der Produkte (77 Prozent), eine artgerechte Tierhaltung (72 Prozent) sowie eine auf nachhaltige Landwirtschaft ausgelegte Herstellung (70 Prozent) waren wichtige Kaufargumente. Laut des Marktforschungsinstituts verbinden die Stuttgarter mit dem Prädikat „bio“ vor allem die Unterstützung von Bio-Bauern (77 Prozent), Tierschutz (73 Prozent) und Umweltschutz (72 Prozent).

Aber ist man in Stuttgart auch bereit, für biologisch erzeugte Produkte tiefer in den Geldbeutel zu greifen? Die Antwort der befragten Konsumenten ist eindeutig: Vier von fünf Kunden legen dabei größeren Wert auf die Qualität als auf den Preis. Sie würden einen Preisaufschlag von bis zu 19 Prozent in Kauf nehmen. Die Unterstützung heimischer Betriebe (84 Prozent), das Wissen, woher die Lebensmittel stammen (77 Prozent), sowie die Frische (74 Prozent) sind den Käufern von regionalen Produkten offenbar besonders wichtig. Doch was bedeutet eigentlich „regional“? Auch diese Frage hat Bilendi in den Online-Interviews gestellt und ermittelt, dass die maximale Entfernung, von der solche Produkte stammen, 93 Kilometer beträgt. Die Untersuchung ergab, dass die Kunden nicht nur am heimischen Herd auf „Bio“ und „Regio“ setzen, sondern auch beim Restaurant-Besuch Wert darauf legen. Vor allem Gaststätten, Hotels sowie Bäckereien und Cafés können laut des Marktforschungsinstituts mit einem Imagegewinn rechnen, wenn sie für ihre Gäste entsprechende Speisen und Getränke vorhalten. Der Wunsch der Befragten schlägt sich dabei nicht nur in der Bedeutung, sondern sehr deutlich auch in der Zahlungsbereitschaft nieder: Von bis zu 71 Prozent der Befragten werden Preisaufschläge für Bio-Produkte etwa in Restaurants und Gaststätten akzeptiert.