Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Festnahme eines 64 Jahre alten Betreibers einer Bordellkette im September in Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Beihilfe zum schweren Menschenhandel und zur Zuhälterei erhoben. Dem 64-jährigen sowie weiteren Angeklagten wird zudem gewerbsmäßiger Betrug oder Beihilfe dazu zur Last gelegt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Sie sollen in betrügerischer Weise Investoren und Darlehensgeber um mehr als drei Millionen Euro geschädigt haben.

Bereits Ende 2014 waren bei einer Razzia im Rockermilieu unter Federführung des Landeskriminalamts zeitgleich vier Großbordelle, zahlreiche