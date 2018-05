StuttgartIn jedem Jahr gibt es Europameisterschaften – vornehmlich im Sport. Umso erstaunlicher, dass sich seit 2010 auch Stadt- und Straßenbahnfahrer messen und die besten Zugführer Europas ermitteln. Anlässlich ihres Jubiläums – die Stuttgarter Straßenbahnen AG feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag – findet die Tram-EM in diesem Jahr auf dem SSB-Betriebsgelände in Möhringen statt. Insgesamt 25 Straßenbahner-Teams aus 19 europäischen Ländern gehen an den Start.

Alle Teilnehmer fahren natürlich beruflich Schienenfahrzeuge des ÖPNV, also Straßenbahnen oder Stadtbahnen. Das Prinzip der Schienenfahrzeuge ist im Grunde überall gleich oder