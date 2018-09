StuttgartDie Haltestelle Staatsgalerie empfängt Fahrgäste der Stuttgarter Straßen AG (SSB) mit viel Grau. Abgesehen vom Namen lässt nichts vermuten, dass nur unweit der Station weltbekannte Kunstwerke zu sehen sind, darunter die farbenfrohen Malereien eines Henri Matisse oder Picasso.

Etwas mehr Staatsgalerie an der Haltestelle in Form von Hinweisen für Ortsunkundige wünscht sich Ralph Schelle, Bezirksbeirat der Fraktion SÖS/Linke-plus. „Ich habe öfters beobachtet, wie gerade jemand, der nicht aus Stuttgart ist, verwirrt ist, wenn er an der Haltestelle ankommt. Es steht ja nirgendwo, wie es von dort weitergeht zur Staatsgalerie. Wer sich nicht