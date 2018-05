Besetzte Wohnungen geräumt

Strobl: Solche rechtsfreien Räume wird es in Baden-Württemberg nicht geben – Protest gegen Wohnungsnot

Die von Familien besetzen zwei Wohnungen in Stuttgart, um gegen Leerstand in der Stadt zu protestieren, sind gen geräumt worden. Ddas Wohnungsproblem in der Landeshauptstadt bleibt.