StuttgartWir sind fix und fertig. So kann es nicht weitergehen“, sagt die Mitarbeiterin einer Innenstadtfiliale der Bäckerei Lang. „Wir haben aus der Zentrale heute keine Ware bekommen.“ Daher habe sie noch aufgebacken, was an Produkten im Gefrierfach war. Wenn die verkauft seien, gehe sie nach Hause, erklärt die Frau, die seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der Firma beschäftigt ist.

Die Probleme haben sich seit Wochen in allen Bereichen des Unternehmens abgezeichnet. Mal haben die Körnerbrote gefehlt, mal war nur ein Teil der süßen Stückle im Sortiment. Immer wieder habe man Waren andernorts zukaufen müssen, sagt die Frau. Verpackungstüten,