Stillstand in Stuttgart - nirgendwo sonst stehen Autofahrer einer Studie zufolge länger im Stau.

Stillstand in Stuttgart - nirgendwo sonst stehen Autofahrer einer Studie zufolge länger im Stau. Foto: dpa

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als elf Stunden hat Zeitungsrecherchen zufolge der längste Stau des Jahres in Stuttgart gedauert. Auf der südlichen Einfallstraße Weinsteige löste sich demnach am 7. Juli ein Stau mehr als elf Stunden lang nicht auf. Das berichtet die „Stuttgarter Zeitung“ in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf eine Auswertung der Firma Inrix, die Verkehrsdaten analysiert.

Demnach hat es auf Stuttgarts Straßen seit Beginn des Jahres 2017 mehr als 18.000 Staus gegeben. Der stauträchtigste Monat in der Zeit vom 1. Januar bis zum 9. November war demnach mit 2547 Behinderungen der Mai. Die wenigsten Staus (833) gab es im Urlaubsmonat August. Den kilometermäßig längsten Stau registrierten die Verkehrsdatensammler von Inrix am 17. Mai, als sich stadtauswärts Autos auf einer Strecke von 16,8 Kilometer auf der B10 im Neckartal aneinander reihten.