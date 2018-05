Beim 47. Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs Stuttgart in der Liederhalle können Besucher nicht nur Kleidung, Schuhe und Spielsachen kaufen. Auch Kunstgegenstände, Bücher und Weihnachtsschmuck wechseln bei Stuttgarts größtem Hallenflohmarkt den Besitzer. Einzige Vorgabe: Der Preis muss zwischen 20 Cent und 20 Euro liegen. Der Erlös kommt unter anderem Wohltätigkeitsprojekten in der Region zugute. Wie schon in den vergangenen Jahren war der Andrang am gestrigen Eröffnungstag riesig. Schon vor dem Hegelsaal bildeten sich am Vormittag lange Schlangen. Noch heute hat der Pfennigbasar von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im