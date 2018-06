StuttgartMeine Schwiegermutter musste in einer Nacht kurz vor der Geburt ihrer Tochter 13 Mal in den Bunker runter“, erinnert sich Ehrenfried Dressner an ihre Schilderungen. Die Tochter ist Dressners Schwägerin und erblickte 1943 in der damaligen Frauenklinik an der Bismarckstraße im Stuttgarter Westen mitten im Zweiten Weltkrieg während der Luftangriffe das Licht der Welt.

Erstmals ist am Samstag der Bunker der ehemaligen Frauenklinik für die interessierte Öffentlichkeit aufgemacht worden. Anlässlich des ersten Tages der offenen Tür, den das im frisch sanierten Gebäude residierende Gesundheitsamt veranstaltet hat, stellten Mitglieder des Vereins