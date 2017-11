Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitarbeiter verschiedener Behörden haben bei Kontrollen von 35 Gaststätten in Stuttgart insgesamt 165 Verstöße festgestellt. Wie die Polizei in Stuttgart am Montag mitteilte, verstießen die Gastronomen unter anderem gegen das Lebensmittelrecht, gegen das Jugendschutzgesetz und gegen das Steuergesetz. Auch das Mess- und Eichgesetz sei verletzt worden. Eine Gaststätte hatte offenbar keine gültige Gaststättenerlaubnis, zwei Personen seien vermutlich illegal beschäftigt gewesen.

Bei der Kontrolle in der Nacht zum Samstag waren Mitarbeiter von Gaststättenbehörde, Lebensmittelüberwachung, Zoll, Eichbehörde, Steuerfahndung und Polizei im Einsatz. Die kontrollierten Gaststätten befanden sich im Stadtteil Bad Cannstatt.