StuttgartSeit 1905 steht das Mutterhaus der Rotkreuzschwestern in der Relenbergstraße 90 in Stuttgart. Das 6500 Quadratmeter große Grundstück endet hinterm Haus an der Gäubahntrasse. Diese Lage erweist sich für die Württembergische Schwesternschaft vom Roten Kreuz nun als Handicap: Hanglagen sind besonders geschützt, die alten Linden, Platanen und Buchen dürfen nicht gefällt werden. „Bebauen dürfen wir deshalb nur das hintere Grundstück“, sagt Oberin Susanne Scheck. Das sei das erste Ergebnis der Verhandlungen mit der Stadt gewesen.

Seither seien Entwürfe und Änderungswünsche für das Alten- und Pflegeheim mit 45 Plätzen hin und her gegangen,