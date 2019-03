Leinfelden-EchterdingenEtwa 50 Interessenten verlieren sich in dem großer Raum, viele Stuhlreihen bleiben leer. Der Flughafen Stuttgart hatte eingeladen zu einer Informationsveranstaltung über die geplante Sanierung der Start- und Landebahn. Sie war bereits nach 50 Minuten beendet.

Die Bauarbeiten beginnen erst in einem guten Jahr am Donnerstag, 23. April und enden am 18. Juni. „Sie können sich auf die Termine verlassen, das muss schon wegen dem Flugplan sein“, sagte der Moderator Theo Rombach. Dieses Projekt könne man „nicht mit dem Radweg auf der Körschtalbrücke vergleichen“

Die meisten Fragen hatte Steffen Siegel, der Vorsitzende der