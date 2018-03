Alles redet von Stuttgart 21, dabei ist der geplante Umbau des Hauptbahnhofs beileibe nicht das einzige große Bauprojekt in der Schwabenmetropole. Egal, wo man gerade hinschaut, überall herrscht rege Bautätigkeit. Heute würden viele Bausünden der Nachkriegszeit endlich geheilt, meint Detlef Kron, Leiter des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung. Er sieht Stuttgart gar in einer zweiten Gründerzeit. Seit drei Jahren schon hält der Boom an - ohne dass man im Rathaus die Zahl der Baustellen genau benennen kann. Mehr als 1000 größere Bauanträge gehen pro Jahr beim Baurechtsamt ein, wie viele Projekte tatsächlich